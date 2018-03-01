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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Україна веде переговори з ЄС успішніше, ніж Британія, - аналітик

1 березня, 2018 - 10:58
Фото Reuters

Україна веде переговори з ЄС успішніше, ніж Британія. Про це у Twitter написав британський аналітик Алксандер Кларксон.

"Британські газети 20 років роздумують чи є Україна невдалою державою, тоді як торговельні переговірники та дипломати України здатні проводити переговори зі складних угод з торгівлі та інтеграції з ЄС, там де британські політики та посадовці паралізовані боротьбою між собою", - йдеться в повідомленні.

 

Олександр Кларксон - викладач німецьких та європейських студій Королівського коледжу в Лондоні. Ступінь доктора наук з сучасної історії (Оксфордський університет). Його дослідження присвячені проблемам іммігрантської діаспори, відносинам Німеччини з країнами, що межують з ЄС, і європейської безпеки. Автор книги "Роз'єднаність і Вітчизна: Імміграція і Холодна Війна в ФРН" (2013).

Джерело: День

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