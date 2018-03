Україна веде переговори з ЄС успішніше, ніж Британія, - аналітик

Україна веде переговори з ЄС успішніше, ніж Британія. Про це у Twitter написав британський аналітик Алксандер Кларксон.

"Британські газети 20 років роздумують чи є Україна невдалою державою, тоді як торговельні переговірники та дипломати України здатні проводити переговори зі складних угод з торгівлі та інтеграції з ЄС, там де британські політики та посадовці паралізовані боротьбою між собою", - йдеться в повідомленні.

UK newspapers have spent two decades mulling whether Ukraine is a failed state yet Ukrainian trade negotiators and diplomats are able to negotiate complex trade and integration agreements with the EU where UK politicians and officials remain paralysed by infighting

