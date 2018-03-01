Україна заборонила ввезення ще чотирьох книг з Росії

Державний комітет телебачення і радіомовлення України не дозволив ввезти в Україну чотири російських видання, серед яких книжка Михайла Задорнова про віщого Олега.

Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.

"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Форс-Україна" у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книжки Михайла Задорнова, Валентина Гнатюка і Юлії Гнатюк "Руни Віщого Олега" в кількості 2 тис. примірників, ТОВ "Якаб Трейд" - на ввезення книжки Андрія Десницького "Християнство. Теперішнє. Росія, XXI століття" у кількості 10 тис. примірників, а також ТОВ "Форс-Україна" - на ввезення книжок Єлизавети Дворецької "Ольга, княгиня військової удачі", Миколи Леонова, Олексія Макєєва "Небезпечна масть" у кількості по 2 тис. примірників кожна", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Держкомтелерадіо, наказ про відмову виданий на підставі рішення експертної ради з питань аналізу і оцінки видавничої продукції.

Більшість членів експертної ради визнали невідповідність цих видань критеріям оцінки видавничої продукції, дозволеної для поширення на території України. Експерти побачили у виданнях ознаки пропаганди держави-агресора.