Україна знімає фільм про пригоди Святого Миколая

У Пирогові тривають зйомки художнього повнометражного фільму для сімейної аудиторії "Груднева казка, або Пригоди Св. Миколая".

Прем'єру стрічки Держкіно заздалегідь запланувало на наступні Новорічно-Різдвяні свята, повідомляє прес-служба Держкіно.

"Зйомки картини відбуватимуться також на Прикарпатті. Прем'єра "Грудневої казки"запланована на кінець 2018 року", - йдеться у повідомленні.

"Груднева казка" - це історія про дорослішання, про віру в казку, про те, що чудеса можуть повернути життя на краще, подарувати радість, дружбу і кохання. Стрічка розповідатиме про пригоди другокласника Артема, чия сім'я щойно переїхала з великого міста в будинок у Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая неочікувано з'являється сам Миколай. Насправді це крадій-домушник у костюмі чарівника. Хлопчику разом з сестрою-підлітком і місцевою дітворою доведеться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, щоб перемогти злодія і врятувати справжнього Святого Миколая.

Як повідомляється, на знімальному майданчику фільму в Пирогово побував голова Держкіно Пилип Іллєнко.

"Приємно, що, незважаючи на холод, а може й завдяки йому, зараз за підтримки Держкіно багато знімальних груп у різних куточках України одночасно знімають зимову натуру!" - зауважив він.

Уточнено, що виробництво картини здійснює компанія BIG HAND FILMS за підтримки Держкіно. Продюсує стрічку Марія Каель, автор сценарію - Антон Базелінський.