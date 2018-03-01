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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Українці на Паралімпіаді-2018 отримають однакові з олімпійцями призові

1 березня, 2018 - 11:32
Фото: НКСІУ

Міністр спорту України Ігор Жданов на урочистій церемонії проводів паралімпійської збірної України оприлюднив дані щодо призових за виборені нагороди для представників України. Про це він написав у своєму Facebook.

За словами Жданова, вперше на зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані-2018 українські паралімпійці отримають такі ж винагороди, як і олімпійці.

За "золоту" нагороду кожний український паралімпієць матиме на персональному рахунку по 125 тисяч доларів США в гривнях по курсу НБУ.

За "срібло" - 80 тисяч доларів,

55 тисяч доларів за "бронзу".

Нагадаємо, що на Паралімпіаді в Ріо-2016 призові українцям були втричі нижчими.

Джерело: День

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