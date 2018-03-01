Українська біатлоністка виграла "срібло" на юніорському ЧС

20-річна українська біатлоністка Анна Кривонос посіла друге місце в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу, передає biathlon.com.ua.

Кривонос зробила два промахи - на другій і третій стрільбі. Кращою стала остання стійка, коли українка змогла відстрілятися чисто і швидко.

Завдяки цьому вона змогла обійти росіянку Ірину Казакевич майже на 15 секунд.

Перше місце зайняла польська спортсменка Каміла Жук, яка, при такій самій стрільбі показала найкращий хід на дистанції, вигравши у українки 3 хвилини і 5 секунд. Варто зазначити, що лише одна спортсменка змогла програти менше двох хвилин польській біатлоністці.