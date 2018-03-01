В 1994-му році реакція Києва в Криму була на випередження, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що на початку російської окупації українського Криму в лютому 2014 року у нас було дуже мало часу. Він зазначив журналістам "Дня", що до яких би гіпотетичних розмірковувань не вдавались експерти, та він неодноразово наголошував, що у нас був короткий час зранку 27 лютого, коли проросійські сили захопили три адміністративні будівлі, до 28 лютого, коли почались активні дії - захоплення сімферопольського аеропорту та військових частин.

"По всьому Криму була активізована російська військова техніка. Чонгар був закритий. Якби тоді були задіяні спеціальні сили, які б могли або не допустити до захоплення стратегічних будівель, або звільнити їх, то, переконаний, РФ відчула б, що Україна готова захищатися", - наголосив Чубаров.

"Треба було негайно звільнити приміщення Верховної Ради Криму, уряду та розташувати свої сили по всім стратегічним об’єктам для їхньої охорони. А це вже зовсім інша постановка питання в умовах початку агресії, коли сам агресор ще випробовує об’єкт нападу. А так пасивність призвела до безкарності окупанта. І хоч не можна повністю порівнювати події 2014-го та 1994 років, тим не менш, тоді Київ проявив рішучість передусім завдяки тодішньому віце-прем’єрові з питань державної безпеки і оборони та голови СБУ Євгену Марчуку. Пам’ятаю зустріч із ним у готелі "Волга" вночі. Рішуче себе повів майбутній міністр оборони, а тоді голова Нацгвардії в Криму Олександр Кузьмук, який обеззброїв міліціонерів, котрі вже хотіли переметнутися на російський бік. Були під захист взяті зброярні тощо. Тобто, тоді реакція Києва була не просто швидка, а на випередження. На жаль, у 2014 році цього не сталося", - зазначив він.

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