В Іспанії тисячі пенсіонерів протестують з вимогою достойних пенсій

В Іспанії тисячі пенсіонерів вийшли на протести десятків міст з вимогою підвищити пенсії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Mundo.

Як зазначається, акції протесту до кінця дня мають пройти у понад 40 іспанських містах.

Найбільша акція відбулася під міністерством фінансів у Мадриді. У ній взяли участь від 15 до 20 тисяч пенсіонерів. Учасникам не завадив навіть сильний дощ.

Втім, ця акція стала менш масштабною за ту, що відбулася минулого тижня, коли під стінами парламенту протестували до 30 тисяч пенсіонерів.

На думку пенсіонерів, підвищення пенсій на 0,25% виглядає знущаннях, коли економіка зростає значно швидшими темпами.

Організатори акції стверджують, що уряд має підняти пенсії до рівня, який хоча б покриє інфляцію.

Під час акції її учасники скандували "Злодії!", "Ви не маєте на це права після того як ми пропрацювали все життя!", "Уряд, ви злодії, які вкрали наші пенсії!", Ні кроку назад!".