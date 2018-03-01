В перший день весни Україну засипало снігом: 1700 одиниць техніки чистять дороги

Станом на ранок четверга, 1 березня, рух автомобільного транспорту автодорогами України забезпечено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Для забезпечення розчистки доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон та на окремих ділянках доріг Запорізької, Одеської, Миколаївської та Київської областей", - йдеться у повідомленні.

Для розчистки доріг та надання допомоги у буксируванні окремих транспортних засобів залучено 2 тис. 413 чол. та 1 тис. 705 од. техніки, з них від Укравтодору - 1 тис. 921 чол. та 1 тис. 558 од. техніки, від ДСНС 492 чол. та 147 од. техніки.

У зв'язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Маріупольському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Южненському морських торгівельних портах.

Аеропорти працюють у штатному режимі.

Ситуація знаходиться на контролі ДСНС України.

Як повідомлялося, вчора, 29 лютого, рятувальники попередили українців, що погода ще погіршиться.