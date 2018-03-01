В Україні оголосили штормове попередження на суботу

Складні погодні умови очікуються в Україні 3 березня в результаті переміщення активного циклону. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Gismeteo.

"У Черкаській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікуються сильний сніг, заметілі; у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській і Дніпропетровській областях - сильний сніг з дощем. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень у Кіровоградській, вночі в Дніпропетровській і Донецькій областях прогнозується налипання мокрого снігу і ожеледь", - наголошується в повідомленні.

При цьому, попереджають синоптики, в південних, центральних областях і на сході - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській і Сумській областях - очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.