В Ужгороді представили книгу про лідера «Празької весни» А. Дубчека

У перший день весни в Ужгородському національному університеті «висадився» потужний літературний десант. На зустріч з викладачами і студентами до університетської книгозбірні завітали словацькі письменники Любош Юрік, Любо Олах та Іван Яцканин. Ініціював зустріч голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі, аби презентувати щойно видану в Україні книгу Любоша Юріка в українському перекладі Івана Яцканина «Рік довший ніж сторіччя» – про словацького політика і громадського діяча Александра Дубчека – лідера «Празької весни» 1968 року. Це вже друга книжка Л. Юріка, видана ужгородським видавництвом «Timpani» у перекладі І. Яцканина – 1914 року було видано його роман «Смерть міністра» – про останню ніч словацького політика Володимира Клементіса, страченого 1952 року, і який мав дуже позитивне ставлення до України і українства загалом.

«Нинішній рік є знаменним для наших сусідів, – сказав, відкриваючи презентацію, В.Густі. – У 2018 виповнюється 100 років від дня заснування Чехо-Словацької республіки, 50 років «Празької весни», 25 річчя створення Словацької республіки та 100 років від дня народження її президента Олександра Дубчека. Вихід у світ в Україні книги відомого словацького письменника та її презентація є одним з штихів відзначення цих знаменних дат».

Перекладач книги, голова Спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин представив присутнім словацьких письменників, ознайомив з їхнім щедрим творчим доробком.

Звертаючись переважно до студентської аудиторії, автор роману Любош Юрік зауважив, що «сьогоднішнє молоде покоління, яке народилося і виросло в демократичному суспільстві, майже нічого не знає про ті процеси, які відбувалися у Центральній Європі у 1968 році, у тому числі і в тодішній Чехословаччині. Саме тоді почали вкорінюватися нова філософія, культура, цінності. Наше покоління прагнуло змін і щиро вірило, що світ стане кращим. Але ці прагнення перекреслила політика, а наші прагнення унеможливила радянська військова окупація. Тоді ми пережили щось подібне до того, що нині відбувається у вас на Донбасі», – сказав Любош Юрік.

Цього ж дня презентація україномовного видання ««Рік довший ніж сторіччя» відбулася і в Закарпатській обласній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка, а двома днями раніше – у бібліотеці університету словацького міста Пряшів.

Василь Ільницький, Ужгород

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