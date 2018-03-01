Війська Асада ігнорують резолюцію ООН про перемир'я в Сирії

Попри вимогу Ради Безпеки ООН про тимчасове припинення вогню на всій території Сирії, удари військ Асада по мирних кварталах, якого підтримують Росія та Іран, продовжуються, повідомляє Центр новин ООН.

На цьому наголосили представники ООН під час засідання Ради Безпеки.

"Коротке перемир'я, по якому ви (члени РБ ООН – ред.) прийняли одностайне рішення кілька днів тому в резолюції 2401, не виконується. Авіаудари, артилерійські обстріли, а також наземні наступальні операції продовжуються", - заявив у цьому зв'язку заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фельтман.

Він додав, що зараз також "з'являються повідомлення про чергову атаку із застосуванням хімічної зброї".

Координатор з надзвичайних ситуацій ООН Марк Лоукок зі свого боку підкреслив, що з моменту прийняття резолюції минулої суботи в Сирії відбувається більше бомбардувань та атак, що призводить до більшої кількості загиблих, у тому числі серед жінок і дітей.

У цьому зв'язку обидва представники ООН наголосили, що резолюції РБ ООН, насамперед 2401, мають бути виконані для того, щоб припинити насильство в Сирії.

Тим часом, ситуація на місцях залишається нестабільною. Мільйони сирійців не можуть отримати доступу до будь-якої допомоги, сотні тисяч людей, зокрема, у Східній Гуті, перебувають у голодній облозі.

Представники ООН також вкотре підкреслили, що розв'язання конфлікту в Сирії має відбуватися виключно мирним шляхом, у форматі Женевських переговорів.