ВР закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори у Криму

Депутати звернулись до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження виборів РФ на території окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради у Twitter.

1 березня Верховна Рада ухвалила постанову "Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із підготовкою незаконних виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

У зверненні зазначається, що проведення виборів президента РФ у Криму є грубим порушенням Конституції та законодавства України.