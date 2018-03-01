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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

ВР закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори у Криму

1 березня, 2018 - 18:24
Фото з архіву "Дня"

Депутати звернулись до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження виборів РФ на території окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради у Twitter.

1 березня Верховна Рада ухвалила постанову "Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із підготовкою незаконних виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

У зверненні зазначається, що проведення виборів президента РФ у Криму є грубим порушенням Конституції та законодавства України.

Джерело: День

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