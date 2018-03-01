ВРУ звернулася до світу через "вибори" президента РФ у окупованому Криму

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту вжити заходів, щоб застерегти органи влади РФ та окупаційну адміністрацію від проведення виборів президента Росії в Автономній Республіці Крим та Севастополі. За ухвалення відповідної постанови проголосувало 255 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Проект постанови авторства голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака був ухвалений з урахуванням пропозицій комітету ВР у закордонних справах.

"Верховна Рада України звертається із закликом: вжити всіх можливих заходів, щоб застерегти органи влади Російської Федерації та окупаційну адміністрацію від проведення виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", - йдеться у зверненні парламенту до міжнародного співтовариства "у зв’язку із підготовкою незаконних виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

Водночас у зверненні парламент закликає у разі проведення голосування засудити його та не направляти до згаданого регіону спостерігачів, у тому числі у складі міжнародних місій, а також відзначити у висновках спостережних місій, в тому числі направлених під егідою ПА ОБСЄ, факт нелегітимного голосування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополь, що "суттєво спотворює результати голосування в цілому в Російській Федерації".

Окрім того у зверненні парламентарії закликають запровадити додаткові санкції проти РФ, а також персональні санкції стосовно причетних до організації незаконного голосування на тимчасово окупованій території під час виборів до Державної Думи Російської Федерації у 2016 році та президента Російської Федерації у 2018 році.

У документі міститься також заклик до міжнародних партнерів посилити спільні зусилля, щоб змусити РФ повністю виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року у справі «Україна проти РФ» в частині належного забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Також депутати закликають консолідувати тиск на Росію задля початку постійного та прямого міжнародного моніторингу ситуації у Криму інституційними та конвенційними органами ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також контролю за дотриманням Росією своїх обов’язків як окупаційної влади згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Крім того, парламент підтримав пропозицію народного депутата Рефата Чубарова про заклик щодо уникнення здійснення президентом Росії державних та робочих візитів до країн-членів ООН, а "президентам, урядам та парламентам країн-членів ООН не приймати запрошення та не здійснювати державні та офіційні візити до Російської Федерації".