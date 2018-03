ЄК готова надати Україні пакет допомоги у розмірі €1 млрд

Європейська комісія готова запропонувати Україні новий пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву віце-президента Єврокомісії Валдіса Добровскіса.

За його словами, Європейська комісія готова остаточно погодити пакет допомоги для України наступного тижня.

«Це вже обговорювали наприкінці минулого року, коли попередня програма закінчилася і, на жаль, ми не змогли виплатити останній транш у розмірі 600 мільйонів євро, оскільки не всі умови були виконані. Тому ми підготували ще одну програму макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро двома траншами, по 500 мільйонів кожен. Тому зараз ми запустили всі необхідні процедури», – розповів Добровскіс.

Він сподівається, що Європейська комісія розпочне надавати Україні фінансову підтримку в рамках нової програми на початку осені.

Добровскіс зазначив, що, на думку Єврокомісії, для отримання першого траншу Україна повинна виконати умови, які не були виконані в рамках попередньої програми співпраці.

Це підтвердив також кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"Європейська комісія готова запропонувати новий транш на суму 1 млрд євро Україні. Пропозиція, ймовірно, буде надіслана до Ради Європи і Європейського парламенту наступного тижня. Якщо все буде добре, перший транш може бути виплачений у липні-вересні", - йдеться в повідомленні.

