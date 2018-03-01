Європарламент схвалив жорсткі санкції проти Польщі

Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав санкції Євросоюзу проти Польщі, повідомляє DW.

Приводом до таких жорстких дій стало згортання в країні демократії та правової держави, а їхньою метою - відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя. У четвер, 1 березня, євродепутати ухвалили відповідну резолюцію 422 голосами "за", проти проголосували 147 євродепутатів.

Від урядів країн-членів Євросоюзу, таким чином, вимагається діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Йтися може про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу. Тепер для запровадження жорстких покарань проти Польщі необхідно чотири п'ятих голосів у Раді ЄС - тобто на це мають погодитися 22 країни-члена Євросоюзу. Перше таке голосування очікується у квітні.

Утім, Єврокомісія намагатиметься переконати Варшаву переглянути свої реформи, які підривають принцип поділу гілок влади. Зокрема нещодавні зміни щодо судочинства частково узалежнили суди від підконтрольного панівній партії міністерства юстиції. Досі Польща відкидала критику і заявляла про втручання Брюсселя у внутрішні справи країни.