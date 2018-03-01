Звільнення 5 бранців з ОРДЛО було зірвано, - Геращенко

Українська сторона готувалась до повернення з ОРДЛО 5 утримуваних громадян, до якого залучили зусилля церкви, проте запланований обмін зірвався. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"У середу в Мінську відбулося засідання гуманітарної групи, де вчора Українську сторону представляли інші її учасники (там працюють В.Медведчук, обмудсмен В.Лутковська, експерти СБУ). Як поінформували мене колеги з СБУ і пані Лутковська, відбулася непроста дискусія щодо продовження звільнення заручників”, - зазначила вона.

За словами Геращенко, представники ОРДЛО наполягають на передачі їм громадян РФ, які "боролись за молодие рєспублікі і защіщалі русский язик". Позиція української сторони тут незмінна, пише Геращенко: українська сторона готова передати росіян до Росії, в обмін на звільнення "бранців Кремля".

Вона нагадала про те, що у п‘ятницю має відбутися повернення двох українців, незаконно утримуваних в російських в‘язницях.

"На жаль, поки що немає зрушень і просувань в питанні звільнення заручників в ОРДЛО, їх нам не віддають", - зазначила українська представниця.

Вона наголосила, що процес штучно блокується іншою стороною, тому нещодавно зірвалося звільнення 5-ти українців з ОРДЛО. За її словами, українська сторона шукала альтернативні шляхи й залучала інші механізми для звільнення заручників, зокрема, церкву.

"Президент відверто розповів, що ми очікували звільнення 5 наших бранців з ОРДЛО, але зірвалося, не вийшло, й в церкви не вийшло....", - сказала Геращенко.

Вона зазначила, українська сторона не втрачає надію на повернення громадян з ОРДЛО, але переговори йдуть важко.

"Впевнена, питання звільнення заручників має, разом з безпековим, бути ключовим на всіх зустрічах в нормандському форматі", - наголосила представник України в ТКГ.