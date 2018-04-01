Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу

У Батумі (Грузія) 1 квітня пройшов жіночий чемпіонат континенту з блискавичної гри. 77 учасниць грали з контролем 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

Титул чемпіонки упевнено завоювала українка Анна Музичук, яка стала переможницею змагань, повідомив міжнародний майстер, тренер ФІДЕ Петро Марусенко, передає Укрінформ.

Усім відомо, що Анна грає краще у швидкі шахи, ніж у бліц. Про це свідчить й її рейтинг у цих двох дисциплінах. Та й зрештою й успіхи Анни. Але, мабуть, вона здорово була незадоволена собою після вчорашнього виступу в рапіді. Й це при тому, що українка у швидких шахах розділила місця з першого по п’яте, виборола бронзову нагороду.

Для будь-кого іншого це міг би бути турнір життя, але тільки не для Ані. Й на старті європейського бліцу вона заграла з великим апетитом, великою потужністю, не лишаючи своїм суперницям жодного шансу. А серед них були полячка Моніка Сочка, вчорашня чемпіонка Європи з рапіду німкеня Елізабет Петц, які зрештою стали призерами цих змагань.

І львів’янка стартувала, набравши відразу п’ять очок з п’яти. Потім вона трохи знизила темп, зігравши унічию з росіянками Олександрою Гарячкіною та Валентиною Гуніною. Проте, з точки зору турнірної стратегії ці результати аж ніяк не погіршили її турнірного становища. Музик, як і раніше, зберігала одноосібне лідерство.

Але вона продовжила нарощувати свою гру. Чергові перемоги над грузинкою Мері Арабідзе та екс-чемпіонкою світу та Європи Антоанетою Стефановою з Болгарії продемонстрували суперницям, що сьогодні вони можуть битися лише за друге місце.

За два тури до кінця стало ясно, що Анна Музичук здобуде континентальний титул з бліцу. Офіційне підтвердження цьому сталося після того, як в передостанньому раунді вона зіграла внічию з киянкою Юлією Осьмак. Львів’янка випередила найближчу суперницю на одне очко, але її додаткові показники були набагато кращими, і остання партія вже нічого не вирішувала. Тому Анна дозволила собі трохи розслабитися і зазнала єдиної поразки (від Ани Матнадзе з Іспанії) за два турніри. Але 10 очок з 14 у підсумку дали українці чисте перше місце.