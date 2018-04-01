Британія додатково виділяє на оборонний бюджет $1,13 млрд

Велика Британія оголосило план додатково виділити 800 мільйонів фунтів стерлінгів ($1,13 мільярда) до бюджету Міністерства оборони на наступний фінансовий рік.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Defense News.

Переважна частина цього фінансування - 600 мільйонів фунтів стерлінгів - буде вилучена з резервного фонду у 10 млрд фунтів для програми підводних човнів "Дредноут". Додаткові кошти необхідні, щоб програми із переозброєння човнів ракетами Trident не відставала від графіку. Загальна її вартість 31 мільярд фунтів.

"Це гарантує, що робота із відновлення нових атомних підводних човнів світового класу залишається за розкладом, і це ще один ознака глибокої прихильності уряду до збереження нашої країни", - заявила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей.

Минулого року в урядовому звіті містилися застереження, що план модернізації субмарин "перебуває під великим ризиком стати недосяжним", з можливим перевищенням вартості на 20 млрд. фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття.

Втім ця цифра передбачає абсолютно найгірший сценарій, у тому числі, що фунт стерлінгів залишиться на мінімумі протягом всього 10-річного періоду.

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