Депутати Європарламенту вели таємні переговори з КНДР

Таємні переговори з КНДР, з метою переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми, вели депутати Європарламенту, повідомляє Брюссельське бюро Euronews.

Ініціативну групу очолював британський консерватор Нірж Дева. За його словами, за останні 3 роки в Брюсселі відбулися 15 зустрічей з високопоставленими північно - і південнокорейськими чиновниками.

"Нагадаю, що мова йде про самому тривалому в історії перемир'я: 64 роки! І за ці роки Північна Корея неодноразово виступала з ініціативою підписати мирну угоду з Південною Кореєю. Але до них ніхто не прислухався і не хотів сідати за стіл переговорів", - заявив Нірж Дева.

Всі ці роки, розповів член фракції консерваторів і реформістів, європейська делегація виступала за "діалог без будь-яких попередніх умов" з тим, щоб знизити напруженість на Корейському півострові.

На питання, чи може Євросоюз і далі грати роль посередника в тому, що стосується північнокорейського

врегулювання, Нірж Дева відповів: "Я особисто маю намір продовжувати посередницькі зусилля, незабаром я збираюся відвідати КНДР. Ми будемо і далі використовувати наш досвід і знання" північнокорейського досьє ", ми завжди виступали за мир, спираючись на нашу концепцію компромісу".

Як пояснив Нірж Дева, він і його колеги вирішили зробити публічною інформацію про секретні переговори з КНДР після того, як стало відомо, що тим же самим займалася американська адміністрація, яка не виключає саміту США-КНДР.