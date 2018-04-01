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Доба в АТО: Окупанти зривали "великоднє перемир’я" щонайменше 11 разів

1 квітня, 2018 - 08:59
Фото: radiosvoboda.org

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували зривати «великоднє перемир’я» здійснивши 11 обстрілів позицій наших захисників.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

Внаслідок ворожого вогню двох українських захисників поранено. Постраждалих воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Водяного.

З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляні оборонці Павлополя. Крім цього, гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Авдіївки та Мар’їнки.
На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти двічі вели вогонь по наших укріпленнях в районі Катеринівки.

Джерело: День

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