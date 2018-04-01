ДСНС перевіряє стан пожежної безпеки культових споруд напередодні Великодня

Рятувальники ДСНС перевіряють стан пожежної безпеки культових споруд напередодні Великодня.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Як зазначається, упродовж березня по всій території України співробітники ДСНС проводили ряд заходів, спрямованих на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах, а також заходів з попередження виникнення надзвичайних подій у храмах під час богослужінь у Великдень.

Так, впродовж цього тижня фахівці ДСНС відвідували культові споруди Луганської, Волинської, Харківської, Миколаївської, Одеської,Хмельницької, Херсонської, Житомирської областей.

У першу чергу, рятувальники здійснюють перевірки стану пожежної безпеки приміщень, інформують у прес-службі ДСНС.

«Під час рейдів співробітники Служби порятунку звертають особливу увагу на наявність у будівлях вогнегасників, шляхів евакуації прихожан, протипожежного водопостачання та сигналізації, знаків пожежної безпеки, стан утримання електрогосподарства та приладів опалення.

"Також рятувальники проводять зустрічі з вірянами та священнослужителями, нагадують їм правила пожежної безпеки, навчають діям на випадок виникнення пожежі, нагадують правила користування первинними засобами пожежогасіння, проводять навчальну евакуацію людей з приміщень храмів",- ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що фахівці ДСНС вручають настоятелям храмів пам'ятки із роз'ясненням основних правил пожежної безпеки в культових закладах.

У прес-службі ДСНС наголошують, що подібні заходи продовжуватимуться й надалі до початку Великодніх свят.