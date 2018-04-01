Ердоган назвав Ізраїль країною терору

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за слова про злочини ЗС Туреччини проти цивільного населення сирійського Афріна.

Про це повідомляє "Анадолу".

"Нетаньягу робить дуже дивні і абсурдні заяви. В той час, як Туреччина веде рішучу боротьбу з тероризмом, Ізраїль проводить політику терору, а не боротьби із злочинністю", - зазначив Ердоган.

Турецький лідер Нетаньягу закликав відмовитися від політики тиску на палестинців і критики Анкари.

"Нетаньягу повинен бути щирим і перестати критикувати Туреччину. В іншому випадку ізраїльська влада так і не отримає позитивного відгуку від Анкари", - сказав Ердоган.

Турецький лідер також відзначив рішучість Анкари до боротьби з рухом Фетхуллаха Гюлена.

"Туреччина продовжить переслідувати терористів, в тому числі прихильників Гюлена. Кількома днями раніше працівники турецької Національної розвідувальної організації доставили з Косово в Туреччину шість прихильників руху. Настане черга і самого Гюлена, який переховується в американському штаті Пенсільванія, - підкреслив Ердоган.