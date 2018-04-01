Фінляндія остаточно вивела свій миротворчий контингент з Боснії

Фінляндія закінчила виведення миротворчого контингенту з Боснії і Герцоговини.

Про це повідомляє Yle.

Як повідомляє видання, у будівлі головного штабу миротворчої операції, розташованому в Бутмире, передмісті Сараєво, був спущений фінський прапор. На завершальному етапі в операції брали два офіцера з Фінляндії; крім них у штабі залишилися двоє військовослужбовців з Бельгії і один з Італії.

Збройні сили Фінляндії брали участь в операції ЄС EUFOR Althea з 2004 року. До цього протягом 8 років, з 1996 року, фінські миротворці були присутні в Боснії в рамках операції НАТО Sfor.

Всього в рамках EUFOR Althea в Боснії несли службу 549 військовослужбовців Фінляндії. Максимальна одночасне кількість склала 200 солдатів і офіцерів.

Нагадаємо, що у Сомалі терористи атакували базу миротворців.