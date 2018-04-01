Харлан перемогла на етапі Гран-прі з фехтування

Українська спорсменка Ольга Харлан здобула золоту медаль на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях у Сеулі, Південна Корея.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на Олімпійський комітет України.

Харлан перемогла італійку К’яру Морміле (15:12), японку Рісу Такашиму (15:7), кореянку Чой Суйон (15:11) і румунку Б’янку Паску (15:14). У вирішальному протистоянні українка з рахунком 15:7 перемогла представницю Угорщини Анну Мартон.

У 2008 році Ольга стала олімпійською чемпіонкою у командній першості. Українська фехтувальниця є чинною п’ятиразовою чемпіонкою світу і семиразовою чемпіонкою Європи.

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