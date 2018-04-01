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Ізраїль відмовився від незалежного розслідування зіткнень в секторі Газа

1 квітня, 2018 - 21:54
Фото Trend News Agency / ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман

Ізраїль не буде проводити незалежне розслідування зіткнень між палестинськими демонстрантами і ізраїльськими військовослужбовцями в секторі Газа.

Про це в неділю, 1 квітня, заявив ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, передає DW.

"Ніякої комісії з розслідування не буде", - повідомив він, додавши, що планів співпрацювати з подібними структурами у нього також немає.

Розібратися в тому, що сталося в секторі Газа, раніше зажадали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні вимагали провести розслідування зіткнень в секторі Газа.

У той же час після інциденту ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху і турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган обмінялися взаємними звинуваченнями. Останній, зокрема, назвав Нетаньяху "терористом".

У зіткненнях на кордоні з сектором Газа загинули 15 осіб. Всього ж, за уточненими даними, в ході сутичок 30 березня загинули 17 палестинців, понад 1,4 тис. отримали поранення. Це найбільше число жертв з 2014 року, коли Ізраїль провів у секторі Газа операцію під назвою "Непорушна скеля".

Нагадаємо, що Ердоган назвав Ізраїль країною терору.

Джерело: Deutsche-Welle

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