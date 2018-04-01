Китай підвищує мита на 128 американських товарів

Китай з 2 квітня 2018 року підвищує мита на 128 найменувань товарів, ввезених з території США.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів КНР.

"З 2 квітня ми відмовляємося від митних поступок на сім видів і 128 найменувань американських товарів", - йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з ухваленим рішенням, фрукти та продукція, яка виготовляється з них, всього 120 найменувань, буде обкладатися митом у 15%. Свинина та продукція з неї, виготовлена в США, буде обкладатися тарифом у 25%.

Що стосується політики Китаю щодо зниження мит щодо товарів з інших країн, то вона не зміниться, пообіцяли в Мінфіні.