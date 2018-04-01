Китай почав розробляти 6G

Китайські вчені почали розробляти новий стандарт мобільного зв’язку шостого покоління (6G — generation покоління).

Про це заявив Міністр промисловості та інформатизації КНР Мяо Вей, передає Рубрика.

Одним із ключових завдань розробок і розвитку нового покоління зв’язку є “загальна машинизация”, коли більшість робочих людських завдань делегується машині.

Міністр згадав і популярну у Китаї концепцію “Інтернету речей” (Internet of Things). Вона передбачає підключення до єдиної мережі різних пристроїв з вбудованими датчиками. За прогнозами китайських вчених, це має максимально спростити рішення повсякденних завдань, полегшити процес обміну даними, повністю або частково виключивши участь людини.

Зараз Китай працює і над технологією стандарту зв’язку 5G.

Найбільші місцеві оператори зі своїми партнерами, включно з компанією Huawei і корпорацією ZTE, займаються розробкою і випробуваннями станцій та пристроїв під стандарт зв’язку п’ятого покоління.

5G підвищить швидкість передачі інформації до одного гігабайта на секунду, тобто у 20-50 разів швидше існуючих стандартів передачі даних.