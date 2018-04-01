Майк Помпео офіційно обійняв посаду держсекретаря США

Екс-директор ЦРУ Майк Помпео у суботу, 31 березня, офіційно обійняв посаду держсекретаря США.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Поки новий голова зовнішньополітичного відомства не представив свою програму, але, як підкреслюють американські ЗМІ, його вважають твердим і консервативним політиком", - йдеться в повідомленні.

На відміну від свого попередника, Рекса Тіллерсона, у Помпео немає розбіжностей із главою Білого дому. Очікується, що він спробує реалізувати новий зовнішньополітичний курс адміністрації, відстоюючи принципи і рішення, в першу чергу, внутрішньоамериканських проблем за рахунок відмови від світового домінування.

Рексу Тіллерсону вже надійшло кілька пропозицій про роботу. Зокрема, один із університетів Техасу попросив екс-держсекретаря очолити наглядову раду навчального закладу.

Після призначення Помпео ЦРУ очолила колишній заступник директора відомства Джина Хаспел. Вона стала першою жінкою на посаді глави розвідувальної служби США.

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