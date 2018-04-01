Що вподобав, на те й перетворився.
Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

Майк Помпео офіційно обійняв посаду держсекретаря США

1 квітня, 2018 - 10:40
Фото: Reuters

Екс-директор ЦРУ Майк Помпео у суботу, 31 березня, офіційно обійняв посаду держсекретаря США.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Поки новий голова зовнішньополітичного відомства не представив свою програму, але, як підкреслюють американські ЗМІ, його вважають твердим і консервативним політиком", - йдеться в повідомленні.

На відміну від свого попередника, Рекса Тіллерсона, у Помпео немає розбіжностей із главою Білого дому. Очікується, що він спробує реалізувати новий зовнішньополітичний курс адміністрації, відстоюючи принципи і рішення, в першу чергу, внутрішньоамериканських проблем за рахунок відмови від світового домінування.

Рексу Тіллерсону вже надійшло кілька пропозицій про роботу. Зокрема, один із університетів Техасу попросив екс-держсекретаря очолити наглядову раду навчального закладу.

Після призначення Помпео ЦРУ очолила колишній заступник директора відомства Джина Хаспел. Вона стала першою жінкою на посаді глави розвідувальної служби США.

Читайте більше у ексклюзивному матеріалі "Дня" "Що очікувати Україні від нового глави Держдепартаменту".

 

Джерело: Голос Америки

Більше новин

Депутати Європарламенту вели таємні переговори з КНДР
У Франції хочуть заборонити радикальну течію ісламу
В Єгипті на виборах перемагає чинний президент
У Львові відкрили виставку "В прагненні миру"
"Північний потік-2" потребує перевірки з економічної, політичної і моральної точки зору, - Порошенко
Німецькі літаки Tornado потребують термінової модернізації

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 