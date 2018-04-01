Мінкульт розробляє санкції проти переміщення культурних цінностей з окупованого Криму

Міністерство культури України повідомляє, що початок підготовки пропозицій щодо застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на відповідь міністерства на інформаційний запит видання.

«Використання музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що зберігаються в музейних установах Автономної Республіки Крим і місті Севастополі для експонування на виставкових проектах за межами України є незаконним», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що після анексії Криму «втрачено зв'язок з установами культури, розташованими на території півострова», але Мінкульту вдалося зібрати інформацію про деякі факти переміщення картин з анексованого півострова на територію сусідньої Росії.

За фактом переміщення в 2016 році з Криму в Россіію 38 картин з колекції Національної картинної галереї імені. І. К. Айвазовського було відкрито кримінальне провадження з правової кваліфікацією за статтею 356 Кримінального Кодексу України (самоправство), відзначили в українському Мінкульті.

Після анексії Криму, Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Україна наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.