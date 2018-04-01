Міятович приступила до обов'язків комісара Ради Європи з прав людини

Колишній представник Організації з безпеки та співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович з сьогоднішнього дня приступила до виконання обов'язків комісара Ради Європи з прав людини.
Про це повідомляє DW.
Міятович розпочинала свою кар'єру з посади директора програмного відділу агентства комунікацій у Боснії та Герцеговині. Вона стала першою жінкою на посту представника ОБСЄ з питань ЗМІ. Вперше Міятович посіла цю посаду в 2010 році, через три роки її затвердили на ще один термін.
У 2016 році країнам ОБСЄ не вдалося узгодити кандидатуру змінника Дуні Міятович, тому її повноваження як виняток продовжили до березня 2017 року. Проте призначити наступника досі не вдалося.
Нагадаємо, 24 січня на засіданні Парламентської асамблеї РЄ в Страсбурзі на підтримку кандидатури Міятович на пост комісара РЄ з прав людини в другому турі було віддано 107 голосів. Її головний суперник - французький юрист П'єр-Ів ле Борн - отримав 103 голоси, словенський комісар з попередження корупції Горан Клеменчич - 19.
Нагадаємо, 24 січня на засіданні Парламентської асамблеї РЄ в Страсбурзі на підтримку кандидатури Міятович на пост комісара РЄ з прав людини в другому турі було віддано 107 голосів.
Її головний суперник - французький юрист П'єр-Ів ле Борн - отримав 103 голоси, словенський комісар з попередження корупції Горан Клеменчич - 19.