Міятович приступила до обов'язків комісара Ради Європи з прав людини

Колишній представник Організації з безпеки та співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович з сьогоднішнього дня приступила до виконання обов'язків комісара Ради Європи з прав людини.

Про це повідомляє DW.

Міятович розпочинала свою кар'єру з посади директора програмного відділу агентства комунікацій у Боснії та Герцеговині. Вона стала першою жінкою на посту представника ОБСЄ з питань ЗМІ. Вперше Міятович посіла цю посаду в 2010 році, через три роки її затвердили на ще один термін.

У 2016 році країнам ОБСЄ не вдалося узгодити кандидатуру змінника Дуні Міятович, тому її повноваження як виняток продовжили до березня 2017 року. Проте призначити наступника досі не вдалося.