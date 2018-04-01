Німецькі літаки Tornado потребують термінової модернізації

Всі німецькі літаки Tornado більше не в змозі виконувати завдання, поставлені в рамках НАТО, через застаріле обладнання. Про це повідомив в суботу тижневик Der Spiegel з посиланням на конфіденційну доповідь міноборони ФРН.

За даними видання, всі 93 літаки терміново потребують модернізації, що викличе "додаткові витрати в багатомільйонному розмірі". Електроніка, встановлена ​​на Tornado ще в 1980-і роки, безнадійно застаріла. Крилаті машини не захищені від прослуховування, не мають зашифрованої системи передачі даних, а також системи радіолокаційного розпізнавання "свій-чужий".

У нинішньому стані, вважають у Міністерстві оборони Німеччини, "бойова система Tornado більше не може брати участь в жодній операції НАТО". При цьому модернізацію літаків вже неможливо буде завершити до 2019 року. Раніше міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен прийняла рішення використовувати їх як мінімум до 2035 року, поки не буде знайдено заміни Tornado, які в разі реальної небезпеки можуть за наказом НАТО нести американські атомні бомби.

Раніше Міноборони ФРН визнало, що технічний стан більшої частини основних бойових систем, що перебувають на озброєнні Бундесверу, не задовольняє існуючі і зростаючі потреби. Це стосується вертольотів, літаків, танків і кораблів.

Зараз Tornado задіяні в міжнародній місії з боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії та Іраку.