Папа Римський помолився за мир в Україні

У цьогорічному Великодньому посланні "Місту та світові", виголошеному опівдні, 1 квітня, з лоджії базиліки Святого Петра, Папа Франциск помолився за мир в Україні.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

"Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення", – заявив Папа Римський.

Також Папа попросив миру для Сирії.

"Сьогодні ми просимо плодів миру для всього світу, починаючи від улюбленої та скривавленої Сирії, населення якої виснажене війною, якій не видно кінця", - зазначив Франциск.

Він побажав, щоб світло Христа просвітило сумління політичних та військових керівників, аби без зволікань покласти край війні та пошанувати гуманітарне право.

"Плодів примирення випрошуємо для святої землі, що також і цими днями зранена відкритими конфліктами, які не щадять беззбройних, для Ємену та всього Близького Сходу, аби діалог та взаємна пошана переважили над поділами і насильством", – додав голова Католицької церкви.