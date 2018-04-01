"Північний потік-2" потребує перевірки з економічної, політичної і моральної точки зору, - Порошенко

Президент Петро Порошенко в коментарі німецькому медіаконцерну Funke Media Group наголосив, що «ті, хто підтримують «Північний потік-2», самі стають посібниками президента РФ Путіна у його гібридних війнах».

Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

«Переконаний, що спроба отруєння газом в Солсбері матиме наслідки і для «Північного потоку-2». Проект газопроводу потребує перевірки «з економічної, політичної і моральної точки зору», - зауважив Глава держави.

Президент наголосив, що для Росії «Північний потік-2» є не «бізнес-проектом», а «інструментом політичного шантажу».

«Вкотре Москва показала своє справжнє обличчя у питаннях газового шантажу», - наголосив Глава держави.

«Крім того, «Газпром» зможе блокувати реверсне постачання газу до України, обмежуючи обсяги вхідних поставок газу через трубопровід – це б ослабило нашу країну», - сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно у Федеральному управлінні морського судноплавства та гідрографії Німеччини дали дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

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