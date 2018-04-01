Порошенко запросить Ципраса до Маріуполя

Президент України Петро Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Донецької області, передає АПУ.

“Планую запросити прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь та місця проживання грецької громади на Приазов’ї”, — зауважив Порошенко.

Він зауважив, що «ми домовимося, приїдемо з нашими грецькими партнерами, подивимося для того, щоб греки разом з нами започаткували декілька важливих проектів і щодо навчання, і щодо будівництва, і щодо підтримки церкви».