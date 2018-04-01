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Порошенко запросить Ципраса до Маріуполя

1 квітня, 2018 - 17:50
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Донецької області, передає АПУ.

“Планую запросити прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь та місця проживання грецької громади на Приазов’ї”, — зауважив Порошенко.

Він зауважив, що «ми домовимося, приїдемо з нашими грецькими партнерами, подивимося для того, щоб греки разом з нами започаткували декілька важливих проектів і щодо навчання, і щодо будівництва, і щодо підтримки церкви».

Джерело: День

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