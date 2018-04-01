У Берліні на вулиці вийшли супротивники екстрадиції Пучдемона

Прихильники незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію в Берліні з вимогою звільнити екс-главу каталонського правителя Карлоса Пучдемона, який зараз перебуває в Німеччині під арештом.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Як повідомляється, демонстрація пройшла від Бранденбурзьких воріт до Міністерства юстиції. Учасники ходи несли плакати з написами "Свободу Пучдемону і каталонським політв'язням" і "Іспанія - це не демократія". Після цього вони вирушили далі до офісу федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн - саме там Пучдемон був затриманий. Зараз суд розглядає питання про його екстрадицію.

Серед учасників маршу - депутати від сепаратистської партії "Вперед за Каталонія" Аврора Мадаула і Кім Торра і президент Каталонської асоціації муніципалітетів Давид Салдона, а також депутат виступила проти екстрадиції Пучдемона німецької партії "Ліві" Андрій Гунько.