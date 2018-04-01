У Франції хочуть заборонити радикальну течію ісламу

1 квітня, 2018 - 13:35
Аналітичний центр Odoxa провів серед жителів Франції опитування про їх ставлення до одноєї з радикальних течій ісламу – салафізму.
Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на Islam-today.
Згідно з результатами дослідження, заборону на салафізм готові підтримати 90% жителів країни, понад 80% згодні депортувати іноземців, що є його послідовниками. 61% учасників опитування заявив про підтримку відновлення режиму надзвичайного стану у Франції.
Раніше з пропозицією заборонити у Франції салафізм виступив екс-прем'єр-міністр Мануель Вальс.
Прихильники салафізму виступають за встановлення ісламського державного правління, що базується виключно на шаріаті.
Джерело: Новини УНІАН