У Косовому почали розслідування скандального арешту громадян Туреччини

Косово розпочало розслідування в справі арешту та депортації шести турецьких громадян за зв'язки зі школами, пов'язаними з рухом Фетхуллах Ґюлена, якого Анкара звинувачує в організації невдалого перевороту 2016 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми вирішили розпочати розслідування щодо всіх структур, які брали участь в арешті та депортації шести турецьких чоловіків», – заявив прем'єр-міністр Рамуш Харадінай 31 березня після засідання Ради безпеки Косова.

Туреччина заявила, що шість арештованих 29 березня є відповідальними за вербування в мережу Ґюлена та допомогу тим, хто тікає з країни після звинувачень у причетності до організації опального клірика.

Туреччина є основним партнером небагатого Косова, країни, яка оголосила про незалежність від Сербії у 2008 році. Зокрема, турецькі фірми керують єдиним міжнародним аеропортом і електричною мережею в балканській країні, а також будують дві дороги вартістю близько 2 мільярдів доларів.

Анкара звинувачує мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена, що перебуває в Сполучених Штатах, в організації невдалого перевороту 15 липня 2016 року. Його організацію влада Туреччини називає терористичною. Сам Ґюлен заперечує будь-яку зв’язок із заворушеннями.

Human Rights Watch критикує владу Косова через арешти громадян Туреччини, оскільки в рідній країні ці чоловіки перебувають під загрозою катувань, вказують правозахисники.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 30 березня звільнив міністра внутрішніх справ Фламура Сефая і директора служби розвідки Дрітона Ґаші після арешту і депортації до Туреччини шістьох турецьких громадян.