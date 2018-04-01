У Китаї контрабандисти ввозили до країни смартфони за допомогою дронів

Митна служба Китаю затримала групу контрабандистів, які незаконно ввозили до країни смартфони iPhone за допомогою дронів. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

У повідомленні вказано, що контрабандисти незаконно ввезли техніки на суму близько 80 мільйонів доларів. Китайські митники повідомили, що підозрювані перевозили до 15 тисяч пристроїв за одну ніч.

Ввезення телефонів відбувалось через кордон з Гонконгу в сусіднє місто Шеньчжень. Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю.

Співробітники митниці повідомили, що це перший випадок у їхній діяльності, коли дрони використали для контрабанди смартофонів.

За даними правоохоронців, зловмисники прикріплювали до безпілотника невеликі сумки з смартфонами, які переправляли у Шеньчжень.