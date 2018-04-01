У Львові представлять альбом екселєнца ФІАП Олексія Іутіна

Збірку «Мій Львів» демонструватимуть з 5 квітня у галереї Гері Боумена, що на вул. Наливайка, 18.

«Художник, сценарист, режисер, оператор, декоратор, костюмер і актор, причому водночас…» – саме так говорять про фотохудожника Олексія Іутіна його друзі. До цього переліку безумовних талантів фотографа особисто від себе додам, що Олексій ще й казкар, бо інакше, як казковими, сюжети його чудових картин і не назвеш.

Перша персональна виставка фотомайстра відбулася ще 1964 року, а на загал за понад 50 років творчої праці художник узяв участь у 250 міжнародних показах – в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Китаї, Бразилії, Аргентині, Бельгії, Голландії, США, Великобританії, Австрії, Македонії, Канаді та Японії.

Отримав 15 міжнародних нагород – на виставках у Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Японії.

Екселєнц Міжнародної федерації фотомистецтва (ФІАП), заслужений діяч культури Польщі. Серед найбільш популярних робіт фотомитця – серія з чотирьох знімків «Відпочинок фавнів», триптих «Весілля», картини «Капітан», «Сажотрус», «Сніданок на траві», «Пауза» та багато-багато інших (про смаки не сперечаються, чи не так?). Донедавна працював тільки у класичній, чорно-білій фотографії.

Відкриття експозиції Олексія Іутіна «Мій Львів» – о 18.00.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.