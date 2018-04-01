У Львові відкрили виставку "В прагненні миру"

Експозиція, що її представили у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (проспект Свободи, 15), складена з творів учнів Маріупольської школи мистецтв. У показі – 40 робіт дітей віком 10–16 років у техніках акварель, гуаш, пастель, кольорові олівці, кулькова ручка. Про це «Дню» розповіла провідний зберігач фонду «Плакат і графіка» МЕХП Мар'яна Сеньків. «Попри тривожний стан у місті, пов'язаний із близькістю лінії військового розмежування, більшість робіт дітей пронизані натхненням, оптимізмом, позитивом та, головне, вірою в добре майбутнє», – говорить музейник.

Серед представленого – робота 11-річної Анастасії Журавльової «Є речі, які не можна знищити», що отримала у Парижі на Міжнародному конкурсі «Діти проти війни» Гран-прі, дві медалі і сертифікат-подяку за вагомий внесок у розвиток культури та дружби між народами. Варто додати, що конкурс відбувався з участю 185 тисяч дітей із 47 країн й Настя дуже гідно представила не тільки рідний Маріуполь, а й цілу Україну.

Художнє відділення Маріупольської школи мистецтв засноване 1992 року. Сьогодні тут навчаються майже триста дітей, яких вчать основ професійних знань, і це рисунок, живопис, композиція, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура та історія образотворчого мистецтва.

Роботи учнів школи виставляли в Україні, Австрії, Болгарії, Греції, Індонезії, Індії, Кіпрі, Китаї, Польщі, Франції, Хорватії, Фінляндії та Чехії.

Майбутні митці перемагають у багатьох міжнародних, всеукраїнських, міських конкурсах, і це, зокрема, «Зоряні мости» (Бердянськ), «Кумири літа» «Весняний зорепад» та «Літо, творчість, усмішки» (Польща), «Планета дитинства» (Угорщина), «Майбутнє країни» (Маріуполь).

Понад 150 випускників художнього відділення Маріупольської школи мистецтв вирішили стати професійними митцями, відтак продовжують навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах України та за кордоном (в Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Греції та Словаччині).

Виставка «В прагненні миру» відбувається у рамках проекту «Україна у нас єдина», який спільно втілюють громадська організація «Центр розвитку української культури та самоорганізації» та Львівська дитяча школа народних мистецтв. Захід відбувається за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, міської ради та Музею етнографії та художнього промислу.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.