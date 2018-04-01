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Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

У Сомалі терористи атакували базу миротворців

1 квітня, 2018 - 18:09
Фото Reuters

Бойовики терористичного угруповання "Аш-Шабаб" напали в неділю, 1 квітня, на базу сил Місії Африканського союзу в Сомалі.

Про це повідомляє Reuters.

База миротворців була атакована в населеному пункті Буломарир в 130 км на північний захід від столиці країни Могадішо.

За словами представника сомалійської армії майора Фараха Османа, спочатку бойовики підірвали 2 замінованих автомобіля за межами військового об'єкта, а потім відкрили вогонь на поразку

Угруповання "Аш-Шабаб" було створене в 2004 році і деякий час контролювала значну частину сомалійської території, проте потім зазнала серію великих поразок у боях з урядовою армією.

Джерело: День

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