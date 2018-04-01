У Сомалі терористи атакували базу миротворців

1 квітня, 2018 - 18:09
Бойовики терористичного угруповання "Аш-Шабаб" напали в неділю, 1 квітня, на базу сил Місії Африканського союзу в Сомалі.
Про це повідомляє Reuters.
База миротворців була атакована в населеному пункті Буломарир в 130 км на північний захід від столиці країни Могадішо.
За словами представника сомалійської армії майора Фараха Османа, спочатку бойовики підірвали 2 замінованих автомобіля за межами військового об'єкта, а потім відкрили вогонь на поразку
Угруповання "Аш-Шабаб" було створене в 2004 році і деякий час контролювала значну частину сомалійської території, проте потім зазнала серію великих поразок у боях з урядовою армією.
Джерело: День