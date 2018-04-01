У Венесуелі затримали 5 поліцейських після бунту у в'язниці

У Венесуелі затримали 5 поліцейських після загибелі 68 людей у в'язниці у результаті бунту й пожежі відділу поліції у центрі Валенсії.

Про це написав генеральний прокурор Венесуели Тарек Сааб у Twitter.

"Прокуратура видала ордер на арешт п'ятьох поліцейських PoliCarabobo, відповідальних за трагічний інцидент, який призвів до загибелі 68 громадян у в'язниці райвідділу поліції: ЇХ БУЛО ЗАТРИМАНО #СПРАВЕДЛИВІСТЬ", - написав він.

1) #AHORA dictadas ordenes de aprehensión por el @MinpublicoVE contra 5 funcionarios d PoliCarabobo; indiciados de ser responsables de los trágicos hechos q ocasionaron la muerte de 68 ciudadan@s en los calabozos de la Comandancia de dicha policía regional: YA DETENIDOS #JUSTICIA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 31 марта 2018 г.

Як повідомлялося, минулої середи, у результаті бунту й пожежі відділу поліції у центрі венесуельського міста Валенсія загинуло 68 осіб.

Раніше також повідомлялося, що правозахисники у Венесуелі вимагали ретельного розслідування причин бунту й пожежі у в'язниці.