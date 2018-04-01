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У Венесуелі затримали 5 поліцейських після бунту у в'язниці

1 квітня, 2018 - 15:06
Фото: Reuters

У Венесуелі затримали 5 поліцейських після загибелі 68 людей у в'язниці у результаті бунту й пожежі відділу поліції у центрі Валенсії.

Про це написав генеральний прокурор Венесуели Тарек Сааб у Twitter.

"Прокуратура видала ордер на арешт п'ятьох поліцейських PoliCarabobo, відповідальних за трагічний інцидент, який призвів до загибелі 68 громадян у в'язниці райвідділу поліції: ЇХ БУЛО ЗАТРИМАНО #СПРАВЕДЛИВІСТЬ", - написав він.

Як повідомлялося, минулої середи, у результаті бунту й пожежі відділу поліції у центрі венесуельського міста Валенсія загинуло 68 осіб.

Раніше також повідомлялося, що правозахисники у Венесуелі вимагали ретельного розслідування причин бунту й пожежі у в'язниці.

Джерело: День

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