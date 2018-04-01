Українці здобули дві медалі на турнірі серії Гран-прі з дзюдо в Грузії

1 квітня, 2018 - 18:34
У Тбілісі (Грузія) завершився турнір серії Гран-прі з дзюдо.
В активі українців дві нагороди - "срібло" у ваговій категорії до 78 кг виграла Анастасія Турчин, "бронзу" - Сергій Кривчич (81 кг), повідомляє Укрінформ.
Турчин дійшла до фіналу, в якому поступилася француженці Одрі Чумео, а Кривчич, програвши у півфіналі Анрі Егутідзе з Португалії, в сутичці за 3-тє місце здобув чисту перемогу над росіянином Станіславом Семеновим.
Наступний етап серії Гран-прі пройде 6-8 квітня в Антальї (Туреччина). Нагадаємо, що Харлан перемогла на етапі Гран-прі з фехтування.
Наступний етап серії Гран-прі пройде 6-8 квітня в Антальї (Туреччина).
Нагадаємо, що Харлан перемогла на етапі Гран-прі з фехтування.
Джерело: Укрінформ