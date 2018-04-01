Українські та індонезійські вчені проводитимуть спільні дослідження

Українські та індонезійські вчені планують проводити спільні морські, антарктичні та тропічні дослідження.

Відповідний Меморандум про співпрацю був підписаний між Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) та парламентом провінції Ріоу, що в Індонезії, 27 березня, повідомляє Рубрика з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки України.

Зараз для нас дуже важливим є розвиток морських досліджень та відповідної наукової інфраструктури. Адже майже вся інфраструктура була зосереджена в Криму, і після анексії півострову Росією нам практично все довелося починати з нуля. Наші пріоритети – створення морської дослідницької системи з мережею обладнаних станцій моніторингу, відновлення дослідницького флоту, проведення серії тренінгів для морських дослідників. І ми запрошуємо індонезійських колег створювати спільні проекти за цими напрямами, – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха.

Також йшлося про можливості співпраці у сфері тропічних досліджень. Це відкриє для українських науковців нові можливості для вивчення біорізноманіття тропічних лісів, змін клімату, в сфері сільського господарства, медицини, зокрема інфекційних хвороб.

Ще один варіант для наукової співпраці країн – вчені з провінції Ріоу зможуть долучатися до проведення досліджень на українській антарктичній станції Академік Вернадський.

Ми можемо запропонувати досить екзотичний варіант наукового обміну – з гарячого екватору на крижаний континент, в Антарктику. Ми зможемо прийняти ваших вчених на нашій антарктичній станції, а натомість наші науковці могли б проводити дослідження в індонезійських тропічних центрах, яких ми не маємо, – запропонував очільник Національного наукового антарктичного центру МОН Євген Дикий.

Представники парламенту провінції Ріоу відзначили, що всі ці пропозиції є досить цікавими. Найближчим часом вони будуть деталізовані й оформлені в конкретний план дій.