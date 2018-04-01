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В АТО бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ

1 квітня, 2018 - 19:44
Фото Reuters

Сьогодні бойовики14 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню на період Великодніх свят. Від початку доби окупанти здійснили 14 обстрілів позицій українських захисників", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, на Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120 мм мінометів та двічі з великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по українських опорних пунктах у Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – неодноразово поблизу Водяного. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував в районі Павлополя. Також там – вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного. 

У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Джерело: День

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