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В Індії в результаті обвалу готелю загинуло 10 людей

1 квітня, 2018 - 11:23
Фото: Reuters

В індійському Індаурі обвалилася чотириповерхова будівля готелю, в результаті чого загинули десять людей, ще двоє поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція припускала, що під завалами можуть перебувати близько 50 осіб. Наразі операції з порятунку завершені, і про більшу кількість жертв мова не йде, прокоментував агентству помічник інспектора Рамеш Кіраде.

Причина обвалу будівлі досі не відома. Ймовірно, що будівля обвалилася через те, що була старою і потребувала реконструкції, сказав Кіраде.

Згідно з повідомленнями місцевих новин, будівля почала обвалюватися після того, як в неї врізалась важка машина.

Будівельні колапси поширені в Індії, де недобросовісні будівельники та чиновники часто порушують правила будівнитства і експлуатації будівель, а також ігнорують необхідність їх реконструкції, відзначає агентство.

У серпні в результаті обвалу 117-річної будівлі в фінансовому центрі Мумбаї, загинуло щонайменше 22 людини.

Джерело: День

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