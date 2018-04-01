Що вподобав, на те й перетворився.
Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

В Єгипті на виборах перемагає чинний президент

1 квітня, 2018 - 12:46
Фото: Reuters

Чинний президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, за попередніми даними, перемагає на виборах. Газета «Аль-Ахрам» повідомляла 29 березня, що він набрав майже 92 відсотки голосів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Єдиним опонентом 63-річного ас-Сісі є маловідомий політик Муса Мустафа Муса, який підтримував переобрання чинного президента. Противники влади заявляли, що цей кандидат необхідний владі для створення видимості конкуренції.

Опозиція закликала бойкотувати вибори.

Голосування відбувалося впродовж трьох днів – з 26 до 28 березня. Офіційні результати мають оголосити 2 квітня.

У 2013 році на той час президент Єгипту Мухаммед Мурсі був усунений від влади внаслідок військового перевороту. Ас-Сісі тоді обіймав посади міністра оборони, голови Вищої ради Збройних сил, начальника Генерального штабу й головнокомандувача Збройних сил.

У 2014 році ас-Сісі обрали президентом. Його прихильники стверджують, що він відновив стабільність і безпеку в країні після років неспокою. Водночас критики звинувачують ас-Сісі в придушенні інакомислення та свободи ЗМІ.

Джерело: Радіо Свобода

Більше новин

У Зімбабве виборців ідентифікуватимуть за відбитками пальців
В Єгипті розпочалися президентські вибори
Парламент Каталонії призупинив голосування за обрання єдиного лідера
У Франції затримали екс-президента Саркозі
У Пекіні затвердили новий склад уряду КНР
В окупованому Севастополі за участь у "виборах" президента РФ видають медалі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 