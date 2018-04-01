В Єрусалимі розпочалось святкування Вербної неделі

Велике свято Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя) святкує Православна Церква у неділю, 1 квітня 2018 року. Вербна неділя - одне з головних церковних свят.

Про це повідомляє агентство УНІАН.

Центр інформації УПЦ почав прямі трансляції зі Святої землі. Відеотрансляції у режимі реального часу з Єрусалиму (Ізраїль) напередодні свята Воскресіння Христового почалися на офіційній сторінці Центру інформації Української Православної Церкви у Facebook.

У Лазареву суботу відбулася трансляція Божественної літургії з місця Вознесіння Ісуса Христа. Богослужіння на цьому місці грецькій церкві дозволяють проводити тільки двічі на рік: у Лазареву суботу та у день Вознесіння Господнього. Також відбулася трансляція Хресного ходу з гори Елион у Гефсиманію і до входу у Єрусалим. Десятки тисяч православних християн зі всього світу пройшли з пальмовими гілками напередодні Вербної неділі.

У цей день Ісус в'їжджає верхи на віслюкові до Єрусалима, де його зустрічав народ, викладаючи на дорогу одяг і пальмові гілки з вигуками: «Осанна Синові Давидовому! Благословен Грядущий в ім'я Господнє! Осанна у вишніх!» (Мф. 21:9).

Справа в тому, що юдеї чекали пришестя свого царя - Месії, який би звільнив їх від римських окупантів і знову, подібно царю Давиду, зробив би Ізраїль наймогутнішим із земних царств. В Ісусі багато з них бачили саме такого царя. Через кілька днів деякі з тих, хто кричали «осанна» зрозуміють, що Ісус не збирається воювати з Римом за свободу Ізраїлю. І стануть кричати римському прокуратору: «Розіпни його». Але Ісус був істинним Месією. Через Свої вільні страждання, смерть і славне Воскресіння Він прийшов відкрити всім людям світу шлях до Нового Ізраїлю - Царства Божого. Тому християни у цей день зустрічають свого Царя, який приходить віддати Себе в жертву за гріхи людей.

У південних країнах люди приходять на це свято до храму з пальмовими гілками. У наших краях пальми не ростуть, тому віруючі приносять у храм гілочки верби, звідки ще одна, народна назва цього свята у нашій країні - Вербна неділя.

Трансляції у фейсбук заплановані у Вербну неділю, в усі дні Страсного седмиці, у день Сходження Благодатного вогню і на Великдень - у період з 31 березня до 9 квітня.

Паломники з усього світу прибувають у ці дні у Єрусалимі, щоб взяти участь у богослужіннях, присвячених Входу Господньому в Єрусалим і останнім земним дням Спасителя, і зустріти свято Воскресіння Господнього. Центр інформації УПЦ планує прямі включення з участю паломників та офіційної делегації з доставки Благодатного вогню в Україну. Зокрема, увечері 5 квітня очікується трансляція Хресної ходи "Дорогою Господа з молитвою за Україну".

Сотні віруючих УПЦ пройдуть Дорогою скорботи з іконами священномученика Володимира (Богоявленського) та іконою "Собор мучеників української землі", що освячені на мощах святого у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Планується також зустріч офіційної делегації УПЦ і паломників з Єрусалимським Патріархом Феофілом III. 7 квітня - трансляція сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього.