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Вчені NASA змоделювали процес танення окремої сніжинки

1 квітня, 2018 - 21:02
Фото: morelomechanech

Науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) вперше візуалізували процес танення одиничної сніжинки і представили 3D-модель даного процесу.

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Рубрика.

Як зазначається, це дасть змогу зрозуміти, чому різні види снігу по-різному відображаються на екранах радарів і використовувати ці відмінності для спостереження за станом крижаного покриву і снігових шапок.

Представлена модель відображає всі етапи процесу танення сніжинки. Спочатку тала вода збирається у всіх увігнутих частинах сніжинки, потім вона накопичується, утворюючи оболонку рідини навколо ядра і, нарешті, перетворюється на краплю.

Джерело: День

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