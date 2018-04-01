Єврокомісар готує позов проти країн ЄС через забруднення повітря

Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья планує поскаржитися в Європейський суд у Люксембурзі на погану якість повітря в ряді європейських країн.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

"Єврокомісар готує позов проти країн, у яких зафіксовано перевищення встановленої в Євросоюзі норми окисів азоту та дрібнодисперсного пилу, які потрапляють в повітря разом з вихлопними газами", - йдеться у повідомленні.

Критика єврокомісара стосується забруднення повітря в таких країнах, як Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія і Іспанія. За даними газети, рішення суду може бути не на користь країн, оскільки вміст хімічних речовин в їхньому повітрі перевищує норми. У разі задоволення позову країнам загрожують високі штрафи. Іншим заходом може стати заборона на в’їзд у центр міст дизельних автомобілів.

Як повідомлялося, 27 лютого Федеральний адміністративний суд Німеччини у Лейпцигу дозволив німецьким містам забороняти дизельні автомобілі, які найбільше забруднюють повітря, на власний розсуд, не потребуючи для цього рішень урядів федеральних земель чи всієї країни.

У Гамбурзі заявили, що планують заборонити проїзд дизельних автомобілів двома особливо завантаженими транспортом дорогами вже з квітня. У свою чергу, уряд Берліна хоче перевірити можливість заборони дизельних авто починаючи з 2019 року, а в Штутгарті мають намір заборонити використання старих дизельних авто вже наприкінці цього року.

Раніше у Німеччині точилися дискусії про те, щоб у середньостроковій перспективі заборонити дизельні автомобілі, які опинилися під вогнем критики на тлі скандалу із Volkswagen у 2015 році. Їхні двигуни викидають, зокрема, оксиди азоту, які шкодять дихальній системі людини. Рівень концентрації цього газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.